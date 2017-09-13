Додон пообещал блокировать внесение в конституцию пункта о евроинтеграции

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал заблокировать инициативу правящей Демократической партии (ДПМ) о включении в конституцию положения о европейской интеграции как стратегической ориентации страны. Об этом в среду, 13 сентября, он сказал в ходе пресс-конференции в Кишиневе, передает ТАСС.

«Я буду блокировать эту инициативу всеми доступными средствами. И если ДПМ будет и далее настаивать, единственным решением для меня будет инициировать консультативный референдум по вопросу вектора внешней политики. И поверьте мне, люди проголосуют не за евроинтеграцию», — заявил Додон.

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Он добавил, что не хочет раскалывать общество из-за вопросов внешней политики.

12 сентября Демократическая партия Молдавии предложила внести изменения в конституцию, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии — европейская интеграция, сообщил председатель ДПМ Владимир Плахотнюк, передавало РИА Новости.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Так, народные избранники не сошлись с президентом во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, высылки из Молдавии пяти российских дипломатов и предложений по федерализации страны.