Додон назвал три условия объединения Молдавии с Приднестровьем

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что объединение Молдавии с Приднестровьем станет возможным в случае поражения на парламентских выборах прозападных либералов. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Как можно решить приднестровский вопрос? Первое, и это должно быть основой, — это промолдавское большинство в парламенте, которое не стремится в НАТО, не выступает за объединение Молдавии с Румынией. Такая власть может появиться в конце 2018 года — после парламентских выборов», — заявил Додон.

Вторым условием объединения он назвал договоренности с Тирасполем о создании общей страны. «Это очень непросто. Разные поколения, разные системы государственного управления, разные налоговые системы. Это не год работы и не два», — отметил глава государства.

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Третьим условием он назвал «геополитическое окошко» в отношениях России и Запада. По его словам, по оптимистическому сценарию объединение может произойти в 2019-2020 годах. «Было бы идеально провести президентские выборы 2020 года в объединенном государстве», — заключил он.

В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В январе президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой страны. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — указал он.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.