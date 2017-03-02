Российский триколор станет вторым государственным флагом в Приднестровье

Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) поддержал законопроект об использовании российского триколора наравне с государственным флагом. Об этом сообщает издание «Новости Приднестровья».

Как уточняется в проекте закона, изменение порядка использования госсимволов связано со стремлением ПМР к воссоединению с Россией. «Государственный флаг РФ вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что российский флаг будет размещаться на зданиях и в помещениях всех государственных органов власти и во время официальных мероприятий. При одновременном поднятии приднестровский флаг будет находиться с левой стороны, а российский — с правой.

26 января стало известно, что президент ПМР Вадим Красносельский отверг предложение молдавского лидера Игоря Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о воссоединении страны. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — заявил он.

Материалы по теме Приднестровская мечта Непризнанная республика хочет спокойной жизни в составе России

Днем ранее Додон пообещал, что приднестровский вопрос будет решен на всенародном референдуме. Он предложил парламенту и правительству Молдавии создать «единую платформу» для объединения страны.

Конфликт между Кишиневом и ПМР начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает.

В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей поддержали курс на независимость с последующим присоединением к России.