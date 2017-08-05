Президент Молдавии попросил Россию воздержаться от санкций из-за Рогозина

Президент Молдавии Игорь Додон попросил Москву воздержаться от санкций из-за объявления российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 5 августа, после встречи с Рогозиным в Тегеране.

«От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты», — написал молдавский лидер.

Он добавил, что намерен любыми законными способами блокировать решения парламента, направленные на разрушение отношений с Москвой. «Вплоть до бойкота», — подчеркнул Додон.

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По его словам, большинство граждан Молдавии — более 65 процентов — считают Россию дружественным государством и ждут от властей конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.

«Осознав беспрецедентную, грубую и ни в чем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм, агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков», — заключил президент.

2 августа Кишинев объявил Рогозина персоной нон грата. В Кремле сочли такое решение абсолютно неприемлемым. Додон при этом заявил, что кабмин страны втягивает Молдавию «в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт».