СМИ узнали о планах Рогозина обсудить в Иране передачу высоких технологий

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин во главе делегации страны отправится в Иран на церемонию инаугурации президента Хасана Роухани. Об этом заявил источник в его аппарате, передает РИА Новости.

Визит начнется в субботу, 5 августа. В его ходе вице-премьер «встретится с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений», рассказал собеседник агентства.

По его словам, делегация будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей. Отмечается, что после внесения обеих стран в санкционный список была достигнута предварительная договоренность об усилении военно-технического и технологического сотрудничества.

Источник также сообщил, что у Рогозина запланирована встреча с иранским вице-президентом Сореном Саттари. На ней будут обсуждаться вопросы в области передачи высоких технологий и подготовки иранских специалистов на территории России.

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В Иране вице-премьер также встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном. «Обсудит ситуацию резкого ухудшения положения в двусторонних отношениях и планы президента Молдовы по недопущению новой войны в Приднестровье», — отметил источник агентства.

2 августа Кишинев объявил Рогозина персоной нон грата. В Кремле сочли такое решение абсолютно неприемлемым. Додон при этом заявил, что кабмин страны втягивает Молдавию «в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт».

В этот же день Трамп подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана. Документ предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, в отношении которых действуют ограничения, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

Действующий президент Ирана Хасан Роухани победил на президентских выборах 19 мая 2017 года.