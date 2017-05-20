Хасан Роухани переизбран президентом Ирана

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Абдолреза Рахмани Фазли, передает Reuters.

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«Из 41,2 миллиона голосов Роухани получил 23,5 миллиона и выиграл выборы», — отметил министр.

Соперник Роухани, Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллиона голосов. По данным источника агентства, явка составила около 70 процентов, что примерно соответствует показателям выборов 2013 года, по итогам которых Роухани стал президентом.

56-летний Раиси в ходе предвыборной кампании обвинил Роухани в неправильном управлении экономикой и апеллировал к малообеспеченным слоям населения.

