Бывший президент Ирана Ахмадинежад собрался на новый срок

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на местные СМИ, данный шаг Ахмадинежада расценивается как вызов, брошенный верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, который настаивал на отказе бывшего главы государства от участия в этих выборах.

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Регистрация кандидатов для участия в президентской кампании в Исламской республике началась в понедельник, 10 апреля. Выборы назначены на 19 мая.

Ахмадинежад занимал президентское кресло с 2005 по 2013 год. Он проводил консервативную и антиамериканскую внешнеполитическую линию, выступал за усиление связей с Россией и арабскими странами. Скандальную известность ему принесли его антиизраильские высказывания: Ахмадинежад выступал за то, чтобы «стереть сионизм с лица земли», называл холокост мифом и предлагал отдать всю израильскую территорию палестинцам.

Иранская конституция запрещает президенту занимать кресло три срока подряд, но, так как в 2013 году президентом стал Хасан Роухани, у Ахмадинежада появился шанс побороться за этот пост на предстоящих выборах.

