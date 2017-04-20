Ахмадинежаду отказали в допуске к выборам президента Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не допущен к регистрации кандидатом на очередных выборах. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Reuters.

При этом действующий президент Хасан Роухани в число кандидатов вошел. Также в качестве кандидата был утвержден сторонник жесткой линии Эбрахим Раиси.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад подал документы на регистрацию в качестве кандидата. Отмечалось, что данный шаг расценивается как вызов, брошенный верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, который настаивал на отказе бывшего главы государства от участия в этих выборах.

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Регистрация кандидатов для участия в президентской кампании началась в понедельник, 10 апреля. Выборы назначены на 19 мая.

Ахмадинежад был президентом страны с 2005 по 2013 год. Он проводил консервативную и антиамериканскую линию, выступал за усиление связей с Россией и арабскими странами. Скандальную известность ему принесли его антиизраильские высказывания — Ахмадинежад выступал за то, чтобы «стереть сионизм с лица земли», называл холокост мифом и предлагал отдать всю израильскую территорию палестинцам.

Конституция Ирана запрещает президенту занимать кресло три срока подряд, в 2013 году президентом стал Хасан Роухани.