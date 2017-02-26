Ахмадинежад написал Трампу

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает американский телеканал ABC News. В послании, в частности, затрагиваются вопросы иммиграционной политики США, а также дается оценка действий Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ахмадинежад заявил, что передал послание Трампу в посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона. В письме он осудил господствующее влияние США в ООН, а также вмешательство в дела иностранных государств. По его оценке, эти действия принесли «нестабильность, войну, разлад, убийства и перемещения народов».

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Комментируя политику Трампа в отношении иммигрантов, бывший иранский лидер напомнил: современные США «принадлежат всем народам», следовательно, никто не вправе считать себя владельцем этой страны, а других — «гостями или иммигрантами». В связи с этим Ахмадинежад подчеркнул, что политика США должна «выражать уважение к многообразию народов и рас».

Ахмадинежад занимал президентское кресло с 2005 по 2013 год. Он проводил консервативную и антиамериканскую внешнеполитическую линию, выступал за усиление связей с Россией и арабскими странами. Скандальную известность ему принесли его антиизраильские высказывания: Ахмадинежад выступал за то, чтобы «стереть сионизм с лица земли», называл холокост мифом и предлагал отдать всю израильскую территорию палестинцам.

Иранская конституция запрещает президенту занимать кресло три срока подряд, но, так как в 2013 году президентом стал Хасан Роухани, у Ахмадинежада появился шанс побороться за этот пост на следующих выборах.