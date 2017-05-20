СМИ сообщили о лидерстве Роухани на выборах президента Ирана

На состоявшихся в пятницу, 19 мая, выборах президента Ирана, по предварительным данным, одержал победу действующий лидер Хасан Роухани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неофициальный источник.

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По его данным, Роухани получил 21,6 миллиона голосов, тогда как его основной соперник, консерватор Эбрахим Раиси, — 14 миллионов. Подсчитано 37 миллионов голосов, осталось подсчитать еще около четырех миллионов бюллетеней.

Явка составила около 70 процентов, что примерно соответствует выборам 2013 года, по итогам которых Роухани стал президентом.

56-летний Раиси в ходе предвыборной кампании обвинил Роухани в неправильном управлении экономикой и апеллировал к малообеспеченным слоям населения.