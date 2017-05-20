В Госдуме рассказали о перспективах отношений с Ираном в случае победы Рухани

Победа на президентских выборах в Иране действующего главы государства Хасана Рухани будет способствовать плодотворному развитию отношений страны с Россией. Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Огуль, его слова приводит РИА Новости.

«Хасан Рухани во время своего президентства выступал за диалог с Россией. При нем были достигнуты многие договоренности между нашими государствами. Уверен, в случае его победы отношения между нашими государствами будут плодотворно развиваться и дальше», — считает депутат.

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Огуль также отметил, что в случае победы Рухани Иран будет вести более консервативную политику в связи с внешнеполитической ситуацией.

Ранее СМИ со ссылкой на неофициальные данные сообщили, что Рухани лидирует на выборах с большим отрывом: он набрал более 21 миллиона голосов, а ближайший соперник, консерватор Эбрахим Раиси, в полтора раза меньше. На тот момент оставались неподсчитанными около четырех миллионов бюллетеней.