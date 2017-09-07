Молдавские военные прибыли на учения НАТО вопреки запрету президента

Контингент из 57 военнослужащих армии Молдавии прибыли на военные учения НАТО Rapid Trident-2017, которые пройдут на Украине с 7 по 23 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

Командир молдавского контингента подполковник Александру Маркуца сказал, что среди целей военнослужащих на учениях — развитие взаимодействия, усиление обороноспособности, а также поддержка и продвижение имиджа армии Молдавии на международной арене.

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Президент Молдавии Игорь Додон повторно запретил молдавским военнослужащим участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017 6 сентября. Он напомнил, что по конституции страна является нейтральным государством. Ранее в этот же день премьер-министр Молдавии Павел Филип на заседании кабмина призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения.

5 сентября Додон в первый раз запретил молдавским военным участвовать в международных учениях на Украине. «Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», — заявил он.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.