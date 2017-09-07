Додон пообещал наказать молдавских военных за участие в учениях на Украине

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал наказать тех, кто отправил молдавских военнослужащих на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident. Соответствующее распоряжение главы государства на своей странице в Facebook опубликовал его пресс-секретарь Ион Чебан.

«Президент распорядился провести проверки в воинских частях, чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях», — сообщил Чебан.

Он добавил, что участие молдавских военных в учениях на Украине нарушает конституцию и другие молдавские законы.

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Ранее в этот же день контингент из 57 военнослужащих армии Молдавии прибыл на военные учения НАТО Rapid Trident-2017. Днем ранее Додон повторно запретил силовикам участвовать в маневрах. Он напомнил, что по конституции страна является нейтральным государством. В свою очередь, премьер-министр Молдавии Павел Филип на заседании кабмина призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения.

Накануне, 5 сентября, Додон в первый раз запретил молдавским военным участвовать в маневрах на Украине. «Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», — заявил он.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.