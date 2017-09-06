Додон снова запретил молдавским военным участвовать в учениях НАТО на Украине

Президент Молдавии Игорь Додон повторно запретил молдавским военнослужащим участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Об этом в среду, 6 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

«В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях на Украине», — отметил он.

Он напомнил, что по конституции страна является нейтральным государством. «Молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем мы не будет препятствовать участию в миротворческих маневрах под эгидой ООН», — заявил Додон.

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Ранее в этот же день премьер-министр Молдавии Павел Филип на заседании кабмина призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения, сообщал портал Newsmaker.md. «Я считаю, что оснований для этого [отмены] нет. Ни для кого не секрет, что участие на 80 процентов оплачивают партнеры и организаторы. А вот отказ уже обошелся нам в 5 миллионов леев (16 миллионов рублей)», — сказал глава правительства.

5 сентября Додон в первый раз запретил молдавским военным участвовать в международных учениях на Украине. «Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», — заявил он.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области с 7 по 23 сентября. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.