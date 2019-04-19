Молдавия попросила США о помощи

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с американскими конгрессменами помощь Соединенных Штатов в урегулировании приднестровского конфликта и продолжении переговоров в формате «5+2». Об этом Додон написал в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, содействие со стороны США необходимо, чтобы найти решение приднестровской проблемы, соблюдая территориальную целостность Молдавии.

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В ходе беседы стороны обменялись мнениями об отношениях между Кишиневом и Вашингтоном, а также обсудили внутреннюю ситуацию в Молдавии в контексте прошедших парламентских выборов.

Ранее в феврале сообщалось, что Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.

Летом 2017 года молдавский парламент потребовал вывести российских военнослужащих с территории Приднестровья.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников и ЕС и США — как наблюдатели.

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