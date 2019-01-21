Приднестровье заверило Украину в безвредности российских миротворцев

Украине не грозит нападение с территории Приднестровья, в том числе со стороны расквартированного там миротворческого российского воинского контингента. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Об этом в понедельник, 21 января, пишет «Европейская правда».

«Первая гарантия — это военная логика. Для каких-либо захватнических действий необходимы вооружение, силы и средства, которых здесь просто нет», — сказал лидер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), отвечая на вопрос украинского журналиста о том, стоит ли Киеву ждать нападения.

Красносельский подчеркнул, что хорошо разбирается в этом вопросе, поскольку имеет военное образование. «Хотите — спросите у своих наблюдателей», — сказал он и добавил, что в составе миротворческого контингента постоянного находятся 10 украинских офицеров.

Помимо этого, политик дал свои «личные гарантии», что с территории непризнанного государства в отношении Украины никаких агрессивных действий предпринято не будет. В том числе — со стороны российских войск, расквартированных на территории ПМР.

В декабре генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Россия провела «третью волну оккупации», задержав в Керченском проливе корабли Военно-морских сил Украины. По его словам, предыдущие «две волны оккупации» — воссоединение Крыма с Россией и события в Донбассе.

Ранее в том же месяце президент Украины Петр Порошенко, рассуждая об украинской обороноспособности, заявил, что к границам страны все еще стянуты российские войска, однако «готовность к отпору агрессии значительно увеличилась».

В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Проект данной резолюции предложила Молдавия. В ответ на это в ПМР заявили, что решение о выводе российских миротворцев с территории непризнанной республики нельзя принимать без согласия ее властей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!