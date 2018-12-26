Киев выявил «третью волну оккупации» Россией

Россия провела «третью волну оккупации», задержав в Керченском проливе корабли Военно-морских сил Украины. Так считает генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

Предыдущие «две волны оккупации», по словам украинского генпрокурора, — воссоединение Крыма с Россией и события на Донбассе. «Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя. (...) Ее следующей целью может быть Черное море», — заявил Луценко.

Он пояснил, что военное положение на Украине было введено из-за якобы «высокой концентрации российских войск» после инцидента в Керченском проливе. Отвечая на вопрос о запрете въезда в страну обычным российским гражданам, Луценко отметил, что российские мирные граждане финансово и политически поддерживают «необъявленную войну». «Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ», — подчеркнул он.

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25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца. В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии».

Военное положение действует в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

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