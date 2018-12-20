Путин заявил о свободе в Керченском проливе

Крымский мост не нарушил порядок прохода судов по Керченскому проливу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию вел телеканал НТВ в YouTube.

Глава государства отметил, что суда преодолевали пролив с помощью лоцманской проводки до строительства переправы. «Там (в районе Керчи — прим. «Ленты.ру») очень узкие проливы, они достаточно мелкие, глубиной где-то 13 метров», — пояснил президент.

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Путин рассказал, что очередь из судов, осуществляющих грузоперевозки между портами Азовского моря, всегда скапливалась перед проливом. «Там выстроенная работа, все участники этой экономической деятельности знают, как это делается», — подчеркнул он.

По его словам, Россия продолжит придерживаться договоренностей по использованию акватории, заключенных с Украиной в 2003 году. «Что касается военных судов — это нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками (...). И в условиях военного положения, я, конечно, с трудом себе представляю, как там военные суда будут шастать туда-сюда. Но мы не препятствуем», — отметил Путин.

Ситуация в Азовском море обострилась после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые вошли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на предупреждение и начали опасные маневры. Москва назвала эти действия провокацией. Киев расценил задержание как акт агрессии и ввел военное положение в ряде областей страны, граничащих с Россией, Крымом и Приднестровьем, а также в акватории Азова.

19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предупредил, что украинские военные корабли снова попытаются пройти через Керченский пролив.

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