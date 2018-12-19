Киев рассказал о подготовке к уничтожению Крымского моста

Украина направит новые и модернизированные ракетные комплексы для укрепления обороны побережья Черного и Азовского морей. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Он сообщил, что в этом направлении проводится системная работа. «Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране, на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования», — уточнил секретарь СНБО.

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Он добавил, что, в случае возникновения угрозы, уничтожение любой переправы или моста, в том числе и того, «который очень разрекламирован» (очевидно, имеется в виду Крымский мост — прим. «Ленты.ру»), не будет для Киева проблемой.

«Агрессия России не остановит наши планы по созданию корабельно-катерной группировки Военно-морских сил в Азовском море», — заверил Турчинов.

По мнению секретаря СНБО, Киев должен доказать всему миру, что «Украина не утратила свои позиции в Азовском море, и это море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли».

11 декабря к уничтожению моста через Керченский пролив призвал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По его мнению, сооружение является вражеской для Украины инфраструктурой.

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