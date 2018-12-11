Украина призвала инопланетян к уничтожению Крымского моста

Мост через Керченский пролив является для Украины вражеской транспортной инфраструктурой, а поэтому должен быть уничтожен. Об этом «Обозревателю» заявил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук.

Парламентарий подчеркнул, что мост является «вратами из Черного в Азовское море». «Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала», — сказал он.

Мосийчук объяснил, что мост объединяет «оккупированные украинские земли» (Крым) с материковой Россией. «Против Украины, при помощи вражеской инфраструктуры, а именно Керченского моста, был осуществлен акт агрессии», — сказал он, затронув тему инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

«Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... (...) Так или иначе, мост будет уничтожен», — заверил Мосийчук, понадеявшись, что причиной разрушения моста все-таки послужит стихийное бедствие.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

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