ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины

В основном провокационным нападкам со стороны Украины подвергался Крымский мост. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — объявил он и напомнил о регулярно звучавших заявлениях с украинской стороны о том, что мост необходимо разрушить.

Также Вольский добавил, что во время инцидента в Черном море в конце ноября украинские корабли угрожали применить оружие против российских пограничников.

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По его словам, украинские суда показывали приведение артиллерии в готовность, а угроза применения оружия звучала неоднократно. Оружие и боеприпасы на кораблях превышали стандартный боекомплект. «В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено», — уточнил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

25 ноября три корабля Военно-морских силы Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Украинских моряков арестовали, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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