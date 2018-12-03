Арестованным украинским морякам предъявили обвинение

Военнослужащим Военно-морских сил (ВМС) Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Об этом в понедельник, 3 декабря, Николай Полозов, адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Дениса Гриценко, сообщил ТАСС.

По словам Полозова, обвинение всем фигурантам было предъявлено сразу после ареста. Всем им инкриминируется часть 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»). Полозов также отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. По его словам, волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи.

30 ноября сообщалось, что украинские военные моряки и сотрудники СБУ, задержанные у Керченского пролива и взятые под стражу Киевским районным судом Симферополя, этапированы в Москву.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу (в ФСБ утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими) и не отреагировали на требование остановиться. 24 моряка арестованы на два месяца. В ответ на действия российских пограничников президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов на 30 дней.

Киев не признает российский статус Крыма. Украинские власти считают полуостров и воды вокруг него своими.

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