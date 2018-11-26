Верховная Рада утвердила введение военного положения на Украине

Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, передает в понедельник, 26 ноября, ТАСС. Законопроект об этом внес президент Петр Порошенко.

Документ вступает в силу с 28 ноября.

Украинский лидер, выступая перед депутатами, уточнил, что военное положение будет касаться лишь районов, граничащих с Россией и Молдавией, Приднестровьем и расположенных вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Порошенко ранее заявлял, что военное положение в стране не приведет к обязательной мобилизации населения.

Указ президента Украины связан с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. Москва также считает ЕС и США причастными к инциденту.

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