Россия пригрозила Украине

Россия продолжит жестко пресекать любые посягательства на свою безопасность и суверенитет. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по поводу инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, опубликованном на сайте ведомства.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», — подчеркнули на Смоленской площади.

Кроме того, Москва официально обвинила Киев в провокации. Как указано в заявлении, целью этого шага являлось создание нового очага напряженности и предлога для новых антироссийских санкций, а также стремление действующей киевской власти отвлечь население от внутриполитических вопросов. «Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — заявили в МИД.

Помимо этого, Россия требует наказания для радикалов, напавших на российские дипломатические представительства.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал «западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами».

25 ноября ФСБ задержала в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые зашли в территориальные воды Крыма и начали выполнять опасные маневры. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Киев, не признающий принадлежность Крыма и его территориальных вод к России, настаивает, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Украинские власти сочли инцидент актом военной агрессии. Президент Петр Порошенко объявил, что намерен ввести военное положение в стране. Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности.

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