К посольству России в Киеве принесли шины

Украинские протестующие начали собираться возле российского посольства в Киеве. Об этом сообщает телеканал «1+1».

По информации телевизионной службы новостей, протестующие принесли к центральному входу шины и кораблики из бумаги. На видеозаписи с места событий в Twitter можно увидеть, что протестующие бросают дымовые шашки. На момент написания новости возле посольства России собралось десятки человек.

Как уточняет издание «Крым.Реалии», участники пикета утверждают, что поводом для акции стал «акт агрессии в отношении украинских кораблей в Керченском проливе».

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25 ноября Киев заявил о захвате российским спецназом трех украинских кораблей. Отмечалось, что малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир «Яны Капу» принужден к остановке. Вооруженные силы Киева сообщали о двух раненых украинских военных моряках.

Позднее ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. По факту нарушения госграницы России военными украинскими судами возбуждено уголовное дело.

Украина обратилась к американским партнерам за поддержкой, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Посол Украины в США Валерий Чалый обвинил Москву в провокации, которая выводит агрессию России против Киева на новый уровень. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет «из-за чрезвычайных событий на Азове».

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