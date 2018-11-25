После провокации Киева в Азовском море ВСУ начали массированный обстрел ДНР

После провокации украинского флота в Азовском море ВСУ начали массированный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

По утверждению корреспондента агентства, удары наносятся по жилым районам. Обстрел начался в районе 23.00 мск и ведется различными видами вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.

В свою очередь, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов рассказал агентству «Интерфакс» о «в целом спокойной обстановке», по его словам, обстрелы из запрещенного вооружения на данный момент не фиксируются.

Ранее 25 ноября три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. В Москве посчитали это провокацией и приняли решение закрыть Керченский пролив для судоходства. В воздух были подняты боевые самолеты. Позднее украинское командование в Facebook сообщило об обстреле и последовавшем далее захвате бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». По утверждению Киева, ранены два моряка.

ФСБ назвало произошедшее провокацией со стороны Украины. По утверждению спецслужбы, этому имеются неопровержимые доказательства, которые вскоре будут опубликованы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!