После провокации Киева в Азовском море ВСУ начали массированный обстрел ДНР

После провокации украинского флота в Азовском море ВСУ начали массированный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.
По утверждению корреспондента агентства, удары наносятся по жилым районам. Обстрел начался в районе 23.00 мск и ведется различными видами вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.
В свою очередь, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов рассказал агентству «Интерфакс» о «в целом спокойной обстановке», по его словам, обстрелы из запрещенного вооружения на данный момент не фиксируются.
Ранее 25 ноября три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. В Москве посчитали это провокацией и приняли решение закрыть Керченский пролив для судоходства. В воздух были подняты боевые самолеты. Позднее украинское командование в Facebook сообщило об обстреле и последовавшем далее захвате бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». По утверждению Киева, ранены два моряка.
ФСБ назвало произошедшее провокацией со стороны Украины. По утверждению спецслужбы, этому имеются неопровержимые доказательства, которые вскоре будут опубликованы.