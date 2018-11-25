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ФСБ заявила о провокации со стороны Украины в черноморской акватории

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Сложившаяся ситуация в Азовском море является следствием подготовки и проведения Украиной провокации. Об этом заявили в ФСБ России, передает РИА Новости.

«Есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории», — заявили в спецслужбе, добавив, что скоро эти доказательства будут опубликованы.

Также в ФСБ уточнили, что украинские катера, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива и якобы обстрелянные, потерявшие ход и захваченные российским спецназом, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск.

Инцидент разгорелся 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. В Москве посчитали это провокацией и приняли решение закрыть Керченский пролив для судоходства. В воздух были подняты боевые самолеты. Позднее украинское командование в Facebook сообщило об обстреле и последовавшем далее захвате бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу». По утверждению Киева, ранены два моряка.

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