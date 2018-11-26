В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

В Киеве сожгли автомобиль российского посольства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Инцидент произошел неподалеку от дипмиссии с белым Volkswagen Jetta с номером DP 001 019. Издание уточняет, что госномера этой серии ставятся на автомобили российских дипломатических представительств, штатных консульских учреждений, а также членов дипломатического персонала.

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Пожарные потушили охваченную огнем машину, в настоящее время киевская полиция пытается установить причастных к инциденту.

Ранее 26 ноября у российского посольства появились покрышки и бумажные кораблики. Участники акции протеста против «российской агрессии в отношении украинских корабле в Керченском проливе» также закидали территорию дипмиссии файерами и дымовыми шашками.

В прошлый раз вандалы повредили автомобили российских дипломатов 27 сентября. Неизвестные облили их нечистотами, оставили краской оскорбительные надписи, прокололи шины и оторвали номера, при этом полиция не вмешивалась в происходящее.

25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии».

В ночь на понедельник, 26 ноября, Порошенко внес в Раду вопрос о введении в стране военного положения на 60 суток. Тогда он пообещал, что этот режим не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».

@karaulny / Telegram

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