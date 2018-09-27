Машины российских дипломатов в Киеве облили нечистотами

В Киеве повредили автомобили российских дипломатов. Неизвестные облили их нечистотами, оставили краской оскорбительные надписи, прокололи шины и оторвали номера, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России на Украине.

Диппредставительство уже направило ноту протеста в МИД страны.

На сайте посольства появился официальный комментарий. Сотрудники отметили, что во время «хулиганской акции» злоумышленники бросили на территорию несколько дымовых шашек. В это время, сказано в сообщении, украинские полицейские «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая».

Власти Украины последние несколько дней активно выступают с антироссийскими речами. Президент страны Петр Порошенко на ежегодном послании в Верховной Раде, а также на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке большую часть времени говорил о российской агрессии.

Российская дипмиссия в Киеве подвергается нападению не в первый раз. К примеру, в марте 2016-го около десяти человек пришли к зданию посольства с файерами и начали бить припаркованные автомобили. В результате были повреждены три машины, у них разбили зеркала и стекла.

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