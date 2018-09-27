Климкин уснул на выступлении Порошенко в Нью-Йорке

Министр внутренних дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента страны Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Видеозапись трансляции опубликовал на YouTube украинский «Пятый канал».

В кадре появляется задремавший глава МИД (на 17-й минуте), супруга Порошенко Марина и министр здравоохранения Ульяна Супрун, а также члены делегаций других стран. Судя по видео, около половины мест в зале остались свободными.

Большую часть речи украинский лидер посвятил обвинениям в адрес России.

Ранее сообщалось, что фото Порошенко и Трампа, сделанное на полях Генассамблеи, высмеяли в соцсетях.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!