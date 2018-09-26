Фото Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях

В сети высмеяли парадную фотографию, на которой запечатлены президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп и их жены Марина и Мелания. Снимок опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — написал он под фото.

Пользователи пошутили над одинаковыми костюмами и галстуками глав государств. «Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — прокомментировал один из юзеров под постом.

«Весь мир стремится к индивидуальности, и только парашик готов даже в одежде быть зависимым», — заметил другой. «Какое убожество... вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? А придется», — поиронизировала третья.

Комментаторы также пригляделись к некоторым деталям одежды людей на фото. «Дресс-код по-мужскому требует туфли надеть соответственно статусу президента государства, наш гарант надел туфли, которые мажоры надевают на тусовки», — обратил внимание один из пользователей. «У Трампа штаны помяты», — написал другой.

Порошенко и Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в США.

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