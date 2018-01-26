Порошенко назвал диалог с Трампом блестящим

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что отношения с его американским коллегой Дональдом Трампом складываются блестяще. Об этом он заявил во время выступления на интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента», которая проходит на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

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«Я думаю ,что все будет хорошо. Украина имеет абсолютно блестящий диалог с Трампом. У меня были две полноценные встречи, много телефонных разговоров, мы получили оборонительное вооружение», — рассказал украинский лидер.

«Мы получили очень сильную поддержку со стороны Конгресса США от обеих партий (Демократической и Республиканской — прим. «Ленты.ру»). Мы должны оставаться оптимистами», — добавил Порошенко.

19 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут в Давосе двусторонние переговоры, однако в Белом доме сообщили, что полноформатная встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться на одном из мероприятий форума.

Предыдущая встреча Трампа и Порошенко состоялась 21 сентября на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН После встречи украинский политик заявил, что Соединенные Штаты поддержали предложение Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс.

20 июня президент США принял своего украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома.

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