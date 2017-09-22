Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Порошенко

На сайте Белого дома появились подробности встречи президента США Дональда Трампа и украинского президента Петра Порошенко.

«Президент Трамп поприветствовал реформы, которые способствовали экономическому росту внутри Украины и ее оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжить работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны», — сказано в сообщении.

Также лидер США подтвердил поддержку Вашингтоном «суверенитета и территориальной целостности Украины». Президенты обсудили пути достижения перемирия на востоке Украины.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 21 сентября. После встречи Порошенко заявил, что Соединенные Штаты поддержали предложение Киева относительно отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе. В тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах в Донбассе.

5 сентября проект резолюции о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. Там говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.