Порошенко обвинили в поздравлении Хиллари Клинтон с победой на выборах в США

Президент Украины Петр Порошенко был уверен в победе на выборах президента США Хиллари Клинтон и поздравил ее, не дожидаясь итогов голосования. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, видео доступно на YouTube (с 35 минуты).

«Знаете, что самое смешное? Что президент Порошенко отправил Хиллари Клинтон поздравительную телеграмму со своей подписью, поздравил с победой на выборах в США. Вдумайтесь! Привез ее господин министр иностранных дел Климкин. Просто представьте. Это было в ночь, когда подсчитывали голоса», — сказал Наливайченко.

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15 августа Генеральная прокуратура Украины открыла производство о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Фигурантами стали должностные лица Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ). В документе говорится, что служебные лица правоохранительных органов страны «совершили разглашение данных досудебного расследования путем обнародования в СМИ фрагментов записей, сделанных на листках в "амбарной книге Партии регионов" на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта».

В июле бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы было небезосновательным. По его словам, «имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами».

11 июля Белый дом обвинил украинские власти во вмешательстве в предвыборную кампанию США.