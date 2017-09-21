Кремль раскритиковал украинский проект по миротворческой миссии ООН в Донбассе

Попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии ООН в Донбассе неприемлемы и не оставляют места для маневра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 21 сентября.

«Россия и президент [Владимир] Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости», — сказал представитель Кремля, комментируя украинский вариант резолюции о размещении миротворческого контингента ООН в зоне конфликта.