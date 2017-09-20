Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»

Украина нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, передает в среду, 20 сентября, «Интерфакс-Украина».

«Наши голубые каски участвовали в операциях ООН во всем мире. Во многих случаях они были главным игроком, который позволил достигнуть мира — и в Балканах, и в Африке. (…) Сегодня и нам пришло время опереться на миротворческое плечо ООН», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что участие страны в миротворческой деятельности ООН не прекратилось «даже в разгар вооруженного нападения на страну со стороны Российской Федерации».

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«Как вам хорошо известно, в 2014 году Россия развернула вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Российский лейтмотив, что "нас там нет", не выдерживает никакой критики», — подчеркнул Порошенко.

5 сентября Москва внесла резолюцию о миротворцах в Совет Безопасности ООН. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных ДНР и ЛНР и Вооруженными силами Украины. Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что голубые каски ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

Украина считает Россию стороной конфликта в Донбассе. Москва опровергает утверждения о пребывании российских военных сил в регионе.