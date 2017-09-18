Песков связал будущее инициативы по миротворцам с позицией Украины и США

Будущее инициативы о миротворцах в Донбассе зависит от конструктивности позиции Киева и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 18 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Важно не размывать суть российского предложения о миссии ООН», — сказал представитель Кремля, отметив, что миссия обеспечивала бы безопасность сотрудников ОБСЕ, которые работают на Донбассе.

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Песков также подчеркнул, что Москва последовательно проводит линию на всемерное способствование поискам путей урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее в понедельник стало известно, что возможность размещения охранной миссии в Донбассе обсудят на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи.

16 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что находит интересным предложение российского президента Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе, однако не считает, что этого достаточно для отмены антироссийских санкций.

Неделей ранее Путин предложил Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября Москва внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию о миротворцах. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.