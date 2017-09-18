Песков связал будущее инициативы по миротворцам с позицией Украины и США

Будущее инициативы о миротворцах в Донбассе зависит от конструктивности позиции Киева и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 18 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Важно не размывать суть российского предложения о миссии ООН», — сказал представитель Кремля, отметив, что миссия обеспечивала бы безопасность сотрудников ОБСЕ, которые работают на Донбассе.
Песков также подчеркнул, что Москва последовательно проводит линию на всемерное способствование поискам путей урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Ранее в понедельник стало известно, что возможность размещения охранной миссии в Донбассе обсудят на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи.
16 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что находит интересным предложение российского президента Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе, однако не считает, что этого достаточно для отмены антироссийских санкций.
Неделей ранее Путин предложил Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».
5 сентября Москва внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию о миротворцах. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.