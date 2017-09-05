Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс

Москва направила в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает во вторник, 5 сентября, ТАСС.

«Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности [ООН Текеде Алему] и генеральному секретарю ООН [Антониу Гутеррешу]», — рассказал он. Постпред выразил надежду на то, что документ в ближайшее время будет распространен среди членов СБ.

Небензя добавил, что проект будет изучен экспертами стран-членов Совбеза. Он также отметил, что основное обсуждение начнется на следующей неделе.

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Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил МИД страны внести резолюцию в СБ ООН. Как отмечалось, миротворцы в Донбассе позволили бы обеспечивать безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве заявили, что это поможет восстановить мир в регионе, однако выступили против присутствия российских сил в составе ооновских сил.

Министр иностранных дел Германии Зигман Габриэль, в свою очередь, счел введение миротворческого контингента потенциальным шагом к отмене антироссийских санкций.

23 августа президент Украины Петр Порошенко обещал в сентябре представить на Генассамблее ООН идею размещения миротворцев в Донбасс.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.