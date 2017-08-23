Порошенко предложит на Генассамблее ООН ввести миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко пообещал представить на Генассамблее ООН в сентябре идею введения миротворцев в Донбасс. Об этом он рассказал в ходе посещения Луганской области, передает телеканал «112 Украина».

Порошенко также заявил, что «вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело». По его мнению, «все упирается в нежелание России».

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Ранее украинский лидер неоднократно выступал с подобной инициативой. 25 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что привлечение наблюдательных сил на разделительной линии возможно только с согласия всех участников. «Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта», — напомнил тогда представитель Кремля.

24 апреля Песков также заявил, что решение о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН необходимо принимать с учетом мнения руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом Москва давно выступает за прямой диалог Киева и Донбасса, отметил он..

Минские соглашения были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.

