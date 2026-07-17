Раскрыты подробности подготовки теракта около памятника в российском регионе

В Ростове-на-Дону будут судить украинца за попытку теракта у памятника в Крыму

В Ростове-на-Дону будут судить 57-летнего украинца за подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ФСБ.

По данным силовиков, мужчина после начала специальной военной операции стал активным подписчиком украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о военных объектах. Весной 2025 года он прошел обучение по изготовлению и применению взрывных устройств, после чего собрал самодельное взрывное устройство и планировал взорвать его дистанционно около памятника.

Бомбу с 1,2 килограмма взрывчатого вещества и 250 граммами металлических болтов и винтов злоумышленник хранил дома. В августе прошлого года его задержали.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области осудили мужчину за госизмену.