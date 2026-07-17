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16:23, 17 июля 2026Путешествия

Россиян предупредили о мошеннических предложениях оформить виртуальные зарубежные карты

Россиян предупредили о мошенничестве с зарубежными виртуальными картами перед отпуском
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов предупредили о мошеннических предложениях оформить виртуальные зарубежные карты перед отпуском. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, в настоящее время злоумышленники все чаще стали предлагать россиянам перед отпуском оформить виртуальную карту для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок и международных подписок. Шейкин отметил, что подобная схема мошенничества позволяет заполучить не только банковские сведения жертв, но и их персональные данные.

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«На практике человек может передать мошенникам паспортные данные, реквизиты своей банковской карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует», — подчеркнул сенатор. Он призвал россиян производить любые операции, связанные с банковскими картами, через лицензированные финансовые организации.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать соотечественников при бронировании отдыха в Турции. Туристы стали наталкиваться на фальшивые предложения об аренде жилья.

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