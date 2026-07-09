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14:14, 9 июля 2026Путешествия

Стало известно о новой схеме обмана россиян при бронировании отдыха в Турции

РИА Новости: Мошенники начали обманывать россиян при бронировании отдыха в Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Стало известно о новой схеме обмана российских туристов при бронировании отдыха в Турции — на злоумышленников можно наткнуться при бронировании жилья. Об этом рассказал туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что мошенники начали особенно активно обманывать приезжающих в страну иностранцев в высокий сезон. «Чаще всего туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты», — объяснил Беке. Он рекомендовал россиянам пользоваться проверенными сервисами бронирования и обращаться только в лицензированные турагентства.

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По его словам, в последние недели число жалоб туристов на мошеннические схемы увеличилось. Так, наиболее распространенными являются фиктивные объявления о сдаче бунгало. Чаще всего после оплаты жилья его «владельцы» перестают выходить на связь с отдыхающими.

Беке также отметил, что иностранцы часто жалуются на мошеннические объявления об аренде автомобилей, отсутствие своего бронирования в системе гостиницы, замену номера на менее комфортный, дополнительные сборы при заселении и проблемы с возвратом денег.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества в аэропортах Турции. Так, злоумышленники караулят иностранцев и предлагают им содействие в покупке и пополнении баланса проездного в автомате.

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