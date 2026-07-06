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10:22, 6 июля 2026Путешествия

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в аэропортах Турции

Россиян начали обманывать в аэропорту Стамбула с помощью банковских карт
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Российских туристов предупредили о новом виде мошенничества в аэропортах Турции — соотечественников начали обманывать с помощью банковских карт. Об этом РИА Новости рассказал эксперт из Турции по вопросам безопасности, начальник полиции в отставке Мустафа Бегюрджю.

По его словам, случаи были зафиксированы в воздушных гаванях Стамбула, а также на остановках общественного транспорта. Там злоумышленники караулят иностранцев и предлагают им содействие в покупке и пополнении баланса проездного в автомате. «За счет махинаций турист после такой помощи замечает, что транспортную карту не пополнили, а деньги уже списаны с карты или переданы наличными мошеннику», — пояснил эксперт.

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Он призвал отдыхающих не принимать подобную помощь и оформлять все самостоятельно, а также придерживаться этого принципа в любых туристических местах. Бегюрджю напомнил, что транспортные карты Istanbulkart можно пополнить наличными или любой картой, кроме российской. Кроме того, меню автомата можно перевести на русский язык.

Ранее соотечественниц предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции. Они рекламируют услуги с выездом, просят внести предоплату и исчезают.

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