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16:23, 17 июля 2026Силовые структуры

В России осудят бывшего советника главы офиса президента Украины Арестовича

В РФ экс-советник главы офиса президента Украины Арестович пойдет под суд
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В РФ экс-советник главы офиса президента Украины Арестович пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он обвиняется по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») и 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам национальной вражды и в отношении социальной группы») УК РФ.

По данным следствия, 17 марта 2022 года Арестович, будучи внештатным советником офиса президента Украины, находясь за пределами России, разместил на своих официальных страницах в социальных сетях, а также на канале в видеохостинге YouTube видеообращение. Он призвал к террористической деятельности путем уничтожения железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск, с целью противодействия функционированию Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также 8 апреля 2022 года он разместил на своем публичном канале в мессенджере Telegram и на странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте обстрела российскими военнослужащими железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого не менее 33 человек получили ранения, несовместимые с жизнью и не менее 100 ранения.

Арестович скрылся от следствия, он объявлен в международный розыск.По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Судебное разбирательство будет проходить заочно.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России.

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