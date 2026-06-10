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16:49, 10 июня 2026Бывший СССР

Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

Арестович назвал преувеличенными заявления об эффективности ударов ВСУ вглубь России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявления об эффективности ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, включая автомобильные трассы в Запорожской и Херсонской областях, значительно преувеличены. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua» в Telegram.

По оценке Арестовича, для достижения значимых результатов ударов по логистике Вооруженных сил (ВС) России ВСУ необходимо в 20 раз увеличить количество применяемых БПЛА и задействованных сил. Он подчеркнул, что действия украинских войск далеки от «паралича» логистики российских войск и не смогут существенно изменить положение ВС России в зоне специальной военной операции в течение шести месяцев.

Экс-советник ОП также добавил, что российские войска в ближайшие месяцы смогут принять ответные меры в сфере противовоздушной обороны, а также перенять тактику ВСУ. По его мнению, ВС России могут нарастить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и усложнить положение Киева к зиме.

«У обеих сторон есть козыри (...) Поэтому шапкозакидательские настроения я бы убрал, а то у нас сейчас в соцсетях уже все кричат, что мы победили», — резюмировал Арестович.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью «Ленте.ру» призвал пересмотреть подход РФ к боевым действиям. Общественный деятель указал на необходимость оперативного донесения информации.

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