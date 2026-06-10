Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

Арестович назвал преувеличенными заявления об эффективности ударов ВСУ вглубь России

Заявления об эффективности ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, включая автомобильные трассы в Запорожской и Херсонской областях, значительно преувеличены. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua» в Telegram.

По оценке Арестовича, для достижения значимых результатов ударов по логистике Вооруженных сил (ВС) России ВСУ необходимо в 20 раз увеличить количество применяемых БПЛА и задействованных сил. Он подчеркнул, что действия украинских войск далеки от «паралича» логистики российских войск и не смогут существенно изменить положение ВС России в зоне специальной военной операции в течение шести месяцев.

Экс-советник ОП также добавил, что российские войска в ближайшие месяцы смогут принять ответные меры в сфере противовоздушной обороны, а также перенять тактику ВСУ. По его мнению, ВС России могут нарастить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и усложнить положение Киева к зиме.

«У обеих сторон есть козыри (...) Поэтому шапкозакидательские настроения я бы убрал, а то у нас сейчас в соцсетях уже все кричат, что мы победили», — резюмировал Арестович.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью «Ленте.ру» призвал пересмотреть подход РФ к боевым действиям. Общественный деятель указал на необходимость оперативного донесения информации.