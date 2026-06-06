Рогов призвал пересмотреть подход России к боевым действиям

Рогов: Информация о проблемах на фронте слишком долго доходит до лиц, принимающих решения

Информация о проблемах, возникающих на поле боя, слишком долго доходит до лиц, принимающих решения. Мнением о необходимости пересмотреть российский подход к боевым действиям в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Нам необходим пересмотр отношения к боевым действиям. Но проблема в том, что зачастую от возникновения проблемы до донесения ее до лиц, принимающих решения, проходит достаточно большой срок. Главное — не бояться о ней говорить. Потому что признание проблемы — это уже полдела ее решения», — заявил Рогов.

Он выразил уверенность, что промедления в донесении информации связаны с тем, что пишущие отчеты о положении ситуации на земле лица искажают информацию и подают начальству ложные отчеты.

5 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) ввели ограничения на пассажирские перевозки по трассе «Новороссия» из-за атак Вооруженных сил Украины. С 6 июня запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия», а также перевозить по территории ЛНР группы детей на автомобильном транспорте без разрешения регионального Минобрнауки.