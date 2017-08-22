В ЛНР рассказали о раздавившей спящих украинских силовиков БМП

Двое украинских военнослужащих погибли в Донбассе после наезда на них боевой машины пехоты. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции самопровоглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Инцидент произошел 21 августа в районе поселка Тошковка в Попаснянском районе Луганской области. «В результате непроизвольного скатывания БМП погибли двое военнослужащих ВСУ, которые спали в тени машины. Командование бригады представило потери как полученные в результате обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР», — отметил Марочко.

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По его утверждению, командный состав ВСУ за денежное вознаграждение закрывает глаза на халатность подчиненных. Подполковник добавил, что для выявления истинных масштабов сокрытия небоевых потерь в десятую горно-штурмовую бригаду с проверкой прибыл командир отдельно-тактической группы «Луганск».

«По официальной версии, [он] прибыл осуществить проверку продовольственного обеспечения бригады из-за участившихся жалоб от военнослужащих, которые по-прежнему брошены командирами, пьют воду чуть ли не из луж и едят то, что сами смогут найти», — информировал Марочко.

Ранее в августе представитель оперативного командования Донецкой народной республики сообщил, что две диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков попытались проникнуть на территорию ДНР. «Но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы», — продолжил он, отметив, что диверсанты понесли потери.