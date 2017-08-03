В ДНР рассказали о подорвавшихся на собственных минах украинских диверсантах

Диверсионные группы украинских силовиков понесли потери при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 2 августа РИА Новости рассказал представитель оперативного командования ДНР.

Он отметил, что две диверсионно-разведывательных группы ВСУ численностью по 10-15 человек каждая подорвались на собственных минных полях при попытке проникновения на территорию республики в районе Водяного.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

«Прикрывая отход своих диверсантов, которые понесли потери, украинские военнослужащие из состава 59-ой отдельной механизированной пехотной бригады открыли беспорядочный огонь из БМП и стрелкового оружия по позициям ДНР», — отметили в ведомстве. Также представители ДНР заявили, что ВСУ начали масштабную переброску бронетехники к северным пригородам Донецка для совершения провокационных обстрелов города.

Ранее в среду волонтер ВСУ Юрий Мысягин заявил, что Вооруженные силы Украины в Донбассе продвинулись на один километр в районе Светлодарской дуги и закрепились в этом районе.

В тот же день командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил ДНР Сергей Фомченков заявил, что при попытке наступления в Донбассе ВСУ попытаются отсечь Донецк от Луганска ударом на горловском направлении.

21 июля Министерство обороны Украины сообщило о гибели пятерых украинских военнослужащих в Донбассе. Днем ранее в Киеве информировали о гибели девяти украинских военных в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей Украины подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.