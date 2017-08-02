Комбат ДНР указал направление возможного удара украинской армии

При попытке наступления в Донбассе украинская армия попытается отсечь Донецк от Луганска ударом на горловском направлении. Об этом в интервью порталу «Русская весна» сказал командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Фомченков (позывной Фомич).

«Вероятность наступления ВСУ по-прежнему остается высокой. Как они будут действовать — не секрет. В первую очередь, попытаются отсечь Луганск от Донецка ударом на горловском направлении — там и железнодорожный узел, и автодорожный, и канал Северский Донец», — отметил он.

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Он добавил, что вместе с этим силовики могут попытаться атаковать со стороны Мариуполя, чтобы отрезать республики Донбасса от границы с Россией. «Останавливает противника только страх нашего ответного удара, после которого большая часть Украины перейдет под наш контроль. Только большая политика мешает нам дойти до Киева», — сказал командир батальона.

Ранее в этот же день глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ополченцы по-прежнему собираются захватить украинскую столицу. «Мне могут сказать — ты же собирался Киев брать. Но я и не меняю своей позиции — собираюсь брать. Я же дату не называл», — сообщил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.