Ученые из ЛНР предложили назвать жителей Донбасса донбасситами

Ученые самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предложили называть жителей Донбасса донбасситами. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин. Видео выступления доступно на YouTube.

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По словам Орешкина, ЛНР является частью гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса. «Мы в этом участвуем очень активно. В том числе мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. "Луганщина: славный путь через века и тысячелетия", где мы показываем общность нашу донбасскую. И даже был предложен термин такой, как "донбасситы", то есть это жители Донбасса», — сказал он.

18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о создании «нового государства, которое является преемником Украины» — Малороссии. Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин сказал, что это пока только идея. В ЛНР, со своей стороны, информировали, что с Луганском эту инициативу никто не обсуждал.

В конституции Малороссии, которую после разработки вынесут на всенародный референдум, будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Столицей признают Донецк, Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Планируется, что Малороссия, у которой будет флаг Богдана Хмельницкого, станет федеративным государством с широкой автономией. Государственные языки — малороссийский и русский.